У Хмельницькому «замінували» лікарню

У Хмельницькому евакуйовували більше 300 пацієнтів та працівників лікарні через її «замінування».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, вчора, 7 березня, до міліції по спецлінії “102” зателефонував співробітник лікарні, який заявив, що декілька хвилин тому на його службовий телефон зателефонував невідомий і повідомив про закладення вибухівки у приміщенні лікарні.

На час проведення обстеження було евакуйовано 342 пацієнтів та працівників лікарні. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Вжитими заходами встановлено, що це безпідставне повідомлення з хуліганських спонукань зробив житель одного з селищ області, 1987 р.н., без постійного місця роботи, який перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері.