Учені попереджають про найбільшу за 5 років магнітну бурю
16:18, 08 березня 2012Суспільство
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Разом з виникненням порушень у роботі електронної апаратури, включаючи комп'ютери і мережі зв'язку, сонячна буря здатна викликати погіршення самопочуття і настрою сотень мільйонів людей
Земля найближчої доби перебуватиме в епіцентрі найбільшої за останні 5 років сонячної магнітної бурі.
"Ми очікуємо дуже сильних пертурбацій в електромагнітному полі Землі, викликаних двома гігантськими викидами плазми, що сталися на Сонці минулої неділі", - попереджують британські учені, передає ІТАР-ТАСС.
Разом з виникненням порушень у роботі електронної апаратури, включаючи комп'ютери і мережі зв'язку, сонячна буря здатна викликати погіршення самопочуття і настрою сотень мільйонів людей, стверджують науковці.
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