Учені попереджають про найбільшу за 5 років магнітну бурю

Земля найближчої доби перебуватиме в епіцентрі найбільшої за останні 5 років сонячної магнітної бурі.

"Ми очікуємо дуже сильних пертурбацій в електромагнітному полі Землі, викликаних двома гігантськими викидами плазми, що сталися на Сонці минулої неділі", - попереджують британські учені, передає ІТАР-ТАСС.

Разом з виникненням порушень у роботі електронної апаратури, включаючи комп'ютери і мережі зв'язку, сонячна буря здатна викликати погіршення самопочуття і настрою сотень мільйонів людей, стверджують науковці.