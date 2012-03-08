Прогноз погоди на 9 березня: в Україні до -20 градусів

9 березня в Україні збережеться холодна погода повідомляє Українська правда

У Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -10...-12 градусів, удень -1...-3 градуси.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 3-8 м/сек. Температура вночі -6...-11 градусів, удень +2...-3 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі -15...-20 градусів, удень -1...-6 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура вночі -12...-17 градусів, місцями до -20 градусів, удень -1...-6 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура вночі -12...-17 градусів, місцями до -20 градусів, удень -1...-6 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура вночі -12..-17 градусів, місцями до -20 градусів, удень -3...-8 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура вночі -6...-11 градусів, удень +2...-3 градуси; у Запорізькій області вночі -9...-14 градусів, удень 0...-5 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура вночі -6...-11 градусів, удень +2...-3 градуси.