У Дніпропетровську прощалися із загиблою на Ельбрусі альпіністкою

У Дніпропетровську сьогодні прощалися із загиблою на Ельбрусі альпіністкою Марією Хітріковою.

За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, прощання з 21-річною спортсменкою тривало в одному з корпусів Дніпропетровського національного університету, де вона навчалася на радіофізичному факультеті. На церемонії були присутні друзі та колеги дівчини з різних міст України.

2 березня на Ельбрусі, що у Росії, через складні погодні умови збилася з маршруту група з трьох українських туристів. За два дні рятувальники виявили тіло керівника групи, альпіністки Марії Хітрікової. Ще одного спортсмена знайшли живим, він шпиталізований до однієї з місцевих лікарень. Пошуки третього альпініста тривають.

Марія Хітрікова – відома українська альпіністка. У 12 років вона вперше підкорила Ельбрус, у 19 років стала переможницею міжнародних змагань зі швидкісного підйому серед жінок. Вона була єдиною в Україні жінкою, яка підкорила дві так звані 8-тисячні вершини. Хітрікова також удостоєна міжнародної нагороди «Сталевий янгол» – за найкраще жіноче сходження року.