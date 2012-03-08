Українські студенти закликають підтримати Японію в річницю цунамі

Українські студенти закликають долучитись до міжнародної ініціативи «11 хвилин тиші» присвяченій пам'яті трагічних подій в Японії 11 березня 2011 року.

Про це йдеться у зверненні до студентів і громадськості, поширеному Українсько-Японським Центром КПІ.

11 березня о 7:30 ранку (землетрус, який викликав цунамі, стався 11 березня 2011 року о 14:46 за японським часом – 7.46 за Києвом) біля будівлі Національного академічного театру опери та балету України ім. Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська 50 (ст. метро «Театральна») відбудеться спільна молитва. Організатори вірять, що одночасна з усім світом молитва допоможе Японії та надасть їй сили подолати наслідки трагедії.

Усіх небайдужих закликають взяти із собою свічку.