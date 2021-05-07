Водночас найбільше тих, хто позитивно оцінює роль Бандери для України, серед прихильників "Європейської солідарності".

62% українців вважають діяльність Йосипа Сталіна, а 32% - Степана Бандери негативною для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у результатах опитування, проведеного з 22 по 29 квітня фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, презентованих сьогодні на прес-конференції.

Читайте такожСтепанов заявив, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії коронавірусуЗ тезою про негативну роль для України Сталіна як історичного діяча погоджується більшість мешканців у всіх регіонах: на заході та в центрі так вважають 78% та 69% громадян, а на півдні та на сході – по 45%. Водночас у південному та східному регіонах дещо більше (близько 35%) вважають діяльність Сталіна наскільки позитивною, настільки й негативно. Переважно позитивною його діяльність вважають 12% жителів сходу, а в інших регіонах – ще менше.

Найбільше тих, хто вважає роль Сталіна «скоріше позитивною», серед людей віком 60 років і старших - 11,9%, від 50 до 59 років - 9,8%. А серед прихильників діяльності Сталіна найбільше електорату «Опозиційної платформи - за життя» (20,5%), «Батьківщини» (8%). Але водночас серед електорату «Батьківщини» роль Сталіна вважають «скоріше негативною» 62% опитаних, серед «Європейської солідарності» - 82,9%, «Слуги народу» - 67%, «ОПЗЖ» - 27,3%.

За даними опитування, діяльність Степана Бандери як історичної постаті позитивною для України вважають 32% громадян, і стільки ж вважають його діяльність негативною. При цьому ще 21% вважає неоднозначною - наскільки позитивною, настільки й негативною. Позитивне ставлення переважає у західному регіоні (70%), а у центральному регіоні по 27% вважають його діяльність позитивною чи негативною, і також ще 27% – наскільки позитивною, настільки й негативною. Негативне ставлення переважає у південному (54%) та східному(48%) регіонах, а позитивне ставлення – по 11% в обох регіонах. Істотна частка мешканців півдня та сходу вважають діяльність Бандери наскільки позитивною, настільки й негативною (15% та 25% відповідно). Молодь більш схильна вважати Степана Бандеру історичною постаттю, чия діяльність була скоріша позитивною для України.

36% прихильників «Слуги народу» вважають Бандеру позитивною історичною постаттю, 27% – негативною. Серед прихильників «ОПЗЖ» позитивно оцінюють внесок Бандери в історію України лише 4%, а 63% – негативно. Натомість прихильники «ЄС», навпаки, переважно оцінюють постать Бандери позитивно (57%), негативно – лише 12% прихильників цієї партії.

*** В опитуванні взяв участь 2 тис. 021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки становить 2,3%.

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Автор: Надя Пришляк