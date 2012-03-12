Суд випустив чиновників, що «нагріли» столицю на 23 мільйони

Подільський районний суд Києва змінив міру запобіжного заходу з арешту на підписку про невиїзд, враховуючи стан здоров’я, колишнього заступника з будівництва ДП «Київпастранс» та колишнього в.о. директора компанії «Київміськбуд», які обвинувачуються і є підсудними у кримінальній справі про розкрадання понад 23 млн. грн. бюджетних коштів, виділених на реконструкцію лінії швидкісного трамваю в столиці.

Про це УНІАН повідомив начальник УБОЗ ГУ МВС України в місті Києві Олександр ПЛУЖНИК.

«Суд приймає рішення, але, як ви пам’ятаєте, справа відома була, але, виявляється, люди зараз на волі за станом здоров’я, ті, які перебувають під судом зараз», - сказав він.

За словами О.ПЛУЖНИКА, ці особи були організаторами злочинної групи, через яку «відбувався процес відмивання грошей на підставі фіктивних документів».

Як сказав керівник столичного УБОЗу, за наявною в нього інформацією, це не перше клопотання сторони захисту щодо звільнення вказаних осіб з-під варти за станом здоров’я.

Водночас О.ПЛУЖНИК зауважив, що за інформацією, якою володіє УБОЗ, вказані особи були у змозі брати участь у судових засіданнях, перебуваючи під вартою, тобто, в них не було «таких великих проблем із здоров’ям».

За словами О.ПЛУЖНИКА, звільнені на підписку про невиїзд особи у ході як досудового, так і судового слідства не відшкодували суму завданих збитків.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня 2011 року в Києві міліція виявила розкрадання 23,6 млн. грн. під час реконструкції третьої лінії швидкісного трамваю.

За даними Департаменту зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, стосовно голови спостережної ради ВАТ та голови правління цього ж товариства, а також заступника генерального директора комунального підприємства, в.о. генерального директора ВАТ та директора ТОВ було порушено кримінальну справу за ч.1 ст.255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що вони впродовж 2008-2009 років за завищеними цінами придбали обладнання та будівельні матеріали для реконструкції третьої лінії швидкісного трамваю в Києві.