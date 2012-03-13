У Польщі затримали 6 українців з неправомірно отриманими візами

Польська прикордонна служба минулої п`ятниці, 9 березня, затримала шістьох громадян України, котрі намагалися в`їхати до Польщі на підставі неправомірно отриманих бізнес-віз.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі польських прикордонників.

"Іноземці - 4 жінки та 2 чоловіків - прилетіли рейсовим літаком з Києва. Вони мали візи, видані для ведення економічної діяльності у Польщі на запрошення польських фірм... Після перевірки виявилося, що польські фірми, з якими вони нібито мали співпрацювати, насправді не видавали їм запрошень", - підкреслюється у повідомлені.

Прес-служба зазначила, що українці отримали польські візи на підставі підроблених документів та планували займатися не бізнес діяльністю, а подорожувати по Польщі та інших державах Шенгенської зони.

Як повідомляв УНІАН, торік польська прикордонна служба не впустила до країни близько 22 тис. іноземців, майже половина з яких були громадянами України.

Прикордонники називають найчастішими причинами заборони в`їзду брак візи чи інших документів, необхідних для перетину кордону (понад 40% випадків), декларування іншої мети поїздки, ніж передбачає видана віза (майже 30% випадків) та брак достатньої кількості грошей (близько 15% випадків).

Довідка УНІАН. Українці, які торік отримали 570 тис. польських віз, перетнули за весь минулий рік польсько-український кордон більше 10 млн. разів.