У Києві затримано директора інституту Академії педагогічних наук
10:37, 18 березня 2012Суспільство
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Прокуратурою Києва спільно зі столичним Управлінням СБУ було затримано директора одного з інститутів Академії педагогічних наук України під час отримання першої частини хабара у сумі 350 тис. доларів
Прокуратурою Києва спільно зі столичним Управлінням СБУ 17 березня було затримано директора одного з інститутів Академії педагогічних наук України під час отримання першої частини хабара у сумі 350 тис. доларів США.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, загалом за підписання договору довгострокової оренди приміщення площею 2300 кв. м, що знаходиться у центрі столиці і належить інституту, директор вимагав 11,5 млн. доларів США. Решту коштів він планував отримати впродовж місяця.
На даний час прокуратурою міста проводяться першочергові слідчі дії.
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