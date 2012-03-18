Прокуратура вивчає політ затриманого з вікна міліції

Прокуратура Солом`янського району Києва проводить перевірку законності дій працівників органів внутрішніх справ за фактом отримання травм громадянином, який 17 березня 2012 року вистрибнув із вікна другого поверху районного управління міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської прокуратури, встановлено, що затриманий міліцією за зберігання психотропних речовин – амфетамінів, очікуючи слідчого у коридорі районного управління органів внутрішніх справ, вистрибнув з вікна.

Наразі, прокуратурою району проводиться перевірка дотримання кримінально-процесуального законодавства та надається правова оцінка діям правоохоронців.