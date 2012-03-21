У Чернігові вшанували пам’ять гетьмана Мазепи

У Чернігові представники громадськості спільно з працівниками Національним архітектурно-історичним заповідником "Чернігів стародавній" вшанували пам’ять гетьмана України Івана Мазепи.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба обласної організації Української народної партії.

З нагоди 380-ї річниці від дня народження гетьмана відбулася церемонія покладання квітів до пам'ятника Мазепі на Валу. Священик Української православної церкви Київського патріархату о. Євген ОРДА відправив молебень за упокій гетьмана України.

Цього дня у Борисоглібському соборі Чернігова відбувся урочистий культурно-мистецький захід за участю Академічного камерного хору ім. Д. Бортнянського.

20 березня – день народження гетьмана України І.Мазепи. У Чернігові про його покровительство та благодійництво нагадують Свято-Троїцький кафедральний собор, барокова споруда Колегіуму, а у Борисоглібському соборі – вишукана срібна іконостасна царська брама.