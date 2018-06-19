Хвиля суїцидів у Сєвєродонецьку: як зупинити тих, хто хоче зробити крок із висоти

Сєвєродонецьк – невелике промислове місто в Луганській області. Ще в 2004-2008 році він гримів на всю Україну як «центр сепаратизму» через однойменний Сєвєродонецький з'їзд депутатів всіх рівнів. У кінці минулого року Сєвєродонецьк сколихнув інформаційний простір нез'ясовними випадками суїцидів – щонайменше 13, з яких більшість зі смертельним результатом. Міліція стверджує, що всі самогубства ніяк не пов'язані між собою, і заявляє, що в інших містах області їх не менше. Психологи говорять про внутрішньосоціальні причини. Місцева влада Сєвєродонецька замислюється над створенням телефону довіри і соціальної реклами. Але чи допоможе це?

Те, що Луганська область далеко не курортний край, знає кожен українець. Сувора природа, важке промислове виробництво, високий рівень безробіття, низькі доходи населення не налаштовують на загальну піднесеність. Перший випадок суїциду в Сєвєродонецьку, про який стало відомо широкій громадськості, стався 20 листопада. 17-річний хлопець зістрибнув з дев'ятого поверху і розбився на смерть. Того ж дня 25-річна дівчина вирішила поквитатися з життям, вистрибнувши з сьомого поверху. Впавши на дашок під’їзду, вона залишилася живою, але одержала множинні переломи. В той же час сєвєродонецьке видання «Час пік» з посиланням на дані міської міліції, стверджує, що перший випадок суїциду стався 14 листопада – з дев'ятого поверху зіступив 34-річний чоловік, а вже 19 листопада, стрибнувши з сьомого поверху, на смерть розбився 25-літній хлопець.

Як би там не було, вісті про самогубства в цьому місті приходили мало не щодня. 24 листопада з восьмого поверху вистрибнув 23-річний хлопець, як з'ясувалося, через нещасливу любов, 27 листопада з другого поверху в стані алкогольного сп'яніння стрибнула 21-річна дівчина, 28 листопада з висоти п'ятого поверху - 29-річний чоловік. Обоє вони залишилися живими, але отримали численні травми.

На час новорічних свят хвиля суїцидів у Сєвєродонецьку стихла, але вже 6 січня знялася знов. 22-річний хлопець загинув, викинувшись з 9-го поверха через нещасливе кохання.

29 січня з 4-го поверху стрибнув пенсіонер, 2 лютого з 7-го поверху викинувся 30-річний чоловік, 10 лютого з вікна шостого поверху випала 30 літня жінка. За словами місцевих жителів, для зведення рахунків з життям вона вибрала багатоповерхівку, з якої вже минулого року чоловік викинувся і загинув. 14 лютого в день всіх закоханих з висоти шостого поверха в стані алкогольного сп'яніння впала жінка. Її точний вік невідомий, але точно відомо, що від отриманих травм вона померла.

Останній випадок суїциду в цьому місті відбувся 17 березня. 31-річний психічно хворий чоловік, викинувся з 9 поверха. За інформацією місцевих ЗМІ, він жив один і думки про самогубство висловлював і раніше.

Невелике місто, у якому постійно відбуваються самогубства молодих людей одним і тим же способом - чи не забагато збігів?

Коментувати цю невеселу тенденцію в міському управлінні охорони здоров'я Сєвєродонецька по телефону навідріз відмовилися. Поспілкуватися з УНІАН погодився депутат міської ради Сергій Самара, сказавши, що, за його даними, статистика самогубств в місті не перевищує показники минулих років, але вік самогубців значно знизився.

«Те, що вік їхій знизився, говорить, що молоді люди не бачать сенсу далі за щось боротися і будувати своє майбутнє в нашому місті. І це, звичайно, біда, тому що людям в депресії ні до кого звернутися. На психологів грошей немає, безкоштовної допомоги - теж», - сказав Самару.

За його словами, ще два роки тому в Сєвєродонецьку працювала телефонна служба психологічної допомоги, яка фінансувалася з міського бюджету. Але цю статтю витрат урізали. Зараз безкоштовно і анонімно одержати допомогу фахівця сєвєродонеччани не можуть.

У соціальних мережах і на інтернет-форумах Сєвєродонецька народний поговір висуває найнеймовірніші версії суїцидальної хвилі - від секти до аномального космічного впливу. Місцевий житель, 29-річний програміст Андрій Новосєлов далекий від сакрального трактування того, що відбувається в його місті.

«Я і мої друзі, колеги не віримо в існування якихось сект. Це було б дуже просто. Все набагато глибше, - вважає Андрій. - В місті депресивна ситуація вже давно, молоді працювати ніде. Йти на «Азот» (хімпідприємство ПАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» - УНІАН) не всі хочуть, та й вакансії там не завжди бувають. Люди вимушені працювати, де прийдеться. Звідси фінансова невлаштованість життя, нереалізованість у професії, неможливість створити нормальну сім'ю, купити квартиру і так далі. І це не тільки в Сєвєродонецьку так».

Жодну з версій про нетипове походження сєвєродонецьких самогубств міліційна перевірка не підтвердила.

«В кінці минулого року міліція перевірила всі випадки суїциду, які відбулися в листопаді. Абсолютно точно можна сказати, що вони не зв'язані між собою, це не секта, не яка-небудь інша організована акція», - стверджує прес-секретар обласного управління МВС Тетяна Погукай.

При цьому вона сказала, що повторну перевірку у зв'язку з відновленням випадків суїциду міліція проводити не буде.

«Цією проблемою повинні займатися кваліфіковані психологи, а якщо потрібно, то і психіатри. Криміналу в самогубствах немає ніякого. Медицина повинна розібратися в тому, що відбувається, чому в певний період у цьому місті відбуваються один за одним такі випадки серед молоді. До речі, подібна ситуація не тільки в Сєвєродонецьку. Чомусь саме це місто потрапило під об'єктив журналістів. Схожа ситуація і в інших містах Луганської області, наприклад, у Попасному, в Кремінному, Лисичанську. У тиждень 2-3 випадки суїциду по області стабільні», - сказала Погукай.

У Лисичанську справді ситуація схожа на сєвєродонецьку, за даними міського відділу МВС, з початку року там зафіксовано 6 випадків суїциду, стільки ж, як в Сєвєродонецьку. Всі самогубства тут відбулися через повішення. З шести актів суїциду два зробили молоді хлопці, чотири - літні люди.

Ситуацію могла б прояснити статистика кількості самогубств по містах області, за останній квартал минулого року або за рік в цілому, проте ні в одній зі служб її одержати не вдалося.

Керівник прес-служби міліції Тетяна Погукай надати таку статистику відмовилася, посилаючись на те, що міліція її не веде.

«Оскільки криміналу немає, то статистику самогубств ми не ведемо. Така статистика повинна бути в МНС», - сказала вона.

У свою чергу начальник центру пропаганди обласного управління МНС Олег Дрозденко запевняв, що статистика самогубств повинна бути у міліції.

«Ми таку статистику не ведемо хоч би тому, що на суїциди наші фахівці не виїжджають. Ті, хто розслідує такі випадки і повинні мати статистику. Цим займається міліція», - сказав Дрозденко.

Кандидат медичних наук у сфері фізіології стресу, практикуючий психоаналітик Анатолій Зеленько впевнений, що статистика причин не виявить. Він вважає, що цю хвилю самогубств в Сєвєродонецьку (а можливо і в інших містах області) спровокував принцип копіювання поведінки.

«Депресивне місто, область, країна в економічному і соціальному плані давно вже не сприяє тому, щоб люди перебували у хорошому настрої. Точкою опори для таких людей повинні стати сім'я, або друзі, люди, яким людина довіряє, - сказав Зеленько. - Якщо довіри до близьких немає, навряд чи людина довіриться незнайомим психологам або соціальним працівникам. У Сєвєродонецьку, як я думаю, спрацював ефект копіювання поведінки. Люди, які пішли на самогубство, давно втратили сенс життя. А він у тому, щоб любити і бути коханим. Їм нема за що було зачепитися, щоб жити. І такі люди починають шукати вихід. І десь у своєму місті або в інтернеті бачать, що всі говорять про самогубців. Суїцид - це як останній протест «ось я помру, і ви ще пошкодуєте, зрозумієте, який я був хороший». Але тільки в такому стані вони не часто віддають звіт у тому, що ця ситуація вже незворотна».

При цьому Зеленько відзначає, що нинішня система соціального життя і державного порядку дала громадянам своєї країни дуже багато свободи, яку люди не знають як використовувати.

«Я не прихильник СРСР, але одну перевагу все ж таки відзначу, за радянських часів молодь була постійно чимось зайнята, гуртки, факультативи працювали як у школах, в університетах так і за місцем роботи. Не було страху за майбутнє, і була зайнятість, хай і примусова. Суїциди були, але не в такій кількості. Зараз роби, що хочеш. Але, як правило, у такому разі робити ніхто нічого не хоче», - каже Зеленько.

Завідувач центром медико-психологічної допомоги сім'ї Юрій Кукурекін вважає, що незадовільний стан системи надання психологічної і психіатричної допомоги жителям Луганської області може бути причиною «хвилі» самогубств в місті Сєвєродонецьку.

«Раніше при обласному психоневрологічному диспансері працювала така структура як «Кабінет соціально-психологічної допомоги». Працював там психотерапевт і він же — суїцидолог. У його обов'язки входив збір інформації про всі спроби суїциду, що здійснюються в регіоні. Більш того, жодної людини, що зробила таку спробу й опинилась у стаціонарі звичайної лікарні, не виписували звідти без огляду суїцидологом і розслідування прокуратурою за місцем проживання всіх обставин, які привели до крайнього кроку. Зараз такої системи немає», — сказав Кукурекін.

На думку психологів, головним виходом для зниження кількості суїцидів, як в Сєвєродонецьку, так і по всій країні, може стати повернення і культивування сімейних цінностей на рівні держави. А разом з цим створення соціальних кабінетів психологів.

Депутат Сєвєродонецької міської ради Сергій Самара разом зі своїми колегами має намір винести на сесію 29 березня питання про суїцидальну ситуацію в місті.

«Потрібно відновлювати роботу телефону психологічної допомоги, зробити так, щоб про нього дізналися якомога більше жителів, розповсюдити соціальну рекламу про те, що самогубство це не вихід. Я вважаю, що повинна бути створена комісія з фахівців медицини, правоохоронців, соціальних працівників, щоб відстежувати ситуацію в місті і проаналізувати всі минулі випадки самогубств. Ці питання ми винесемо на сесію міської ради», - сказав Самара.

Вікторія Симбірська