Міліція: Відомий акордеоніст розбещував дітей не сам
13:42, 26 березня 2012Суспільство
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Ім’я в міліції не уточнюють
У Києві співробітниками міліції за підозрою у скоєнні розпусних дій щодо неповнолітніх затримано трьох чоловіків, серед яких відомий український акордеоніст.
Як повідомила УНІАН прес-офіцер Шевченківського райуправління міліції Наталія Калиновська, користуючись своєю популярністю акордеоніст, ім’я якого в міліції не уточнюють, входив у довіру до неповнолітніх, після чого разом з двома своїми приятелями у себе вдома скоював розпусні дії стосовно дітей.
У даний час проти затриманих порушено кримінальну справу за ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо неповнолітніх) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу.
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