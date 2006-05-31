Нова ціна на газ для населення з 1 липня - 414 грн. за 1 тис. кубометрів

Кабінет Міністрів України на своєму сьогоднішньому засіданні в результаті обговорення раніше ухваленої постанови №605 принципово погодився на підвищення тарифів на газ для населення з 1 липня до 414 грн. за 1 тис. кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр палива та енергетики України Іван ПЛАЧКОВ.

«Принципове рішення прийнято. Питання диференціації тарифів ми будемо ще обговорювати», - сказав він.

Міністр зазначив, що 2 червня у прем’єр-міністра Юрія ЄХАНУРОВ відбудеться чергова нарада щодо можливості запровадження диференційованих тарифів на газ для населення, на якій, зокрема, планується обговорити критерії, за якими здійснюватиметься диференціація.

За словами І.ПЛАЧКОВА, за результатами моніторингу Мінпаливенерго малозабезпечені верстви населення, які проживають у квартирах площею до 60 кв. м та мають сукупний дохід до 2 тис. грн., споживають до 50 кубометрів газу за місяць, а платоспроможні верстви населення, що мешкають у квартирах площею до 200 кв. м чи будинках площею до 300 кв. м і мають сукупний дохід до 18 тис. грн. на місяць, споживають до 1 тис. кубометрів газу на місяць.

Водночас, міністр не уточнив, яка частка у споживанні газу населенням припадає на малозабезпечені та платоспроможні верстви населення, зазначивши лише, що додаткові розрахунки будуть здійснені найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ЄХАНУРОВ заявив, що для тих, хто споживає до 350 кубометрів газу на місяць, – ціна не підвищуватиметься, для тих, хто споживає від 350 до 550 – ціна 510 грн. за 1 тис. кубометрів, для тих, хто споживає понад 550 кубометрів газу – ціна 960 грн. за 1 тис. кубометрів.

30 березня НКРЕ підвищила тарифи на газ для населення з 1 травня на 25%.

6 квітня голова НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО повідомив, що НКРЕ подала на розгляд Кабінету Міністрів України графік підвищення тарифів на електроенергію і газ для населення до економічно обгрунтованого рівня, що планується завершити в травні 2008 року. За його словами, рішення НКРЕ про підвищення тарифів на газ і електроенергію для населення з 1 травня ц.р. є лише першим етапом у рамках переходу до економічно обгрунтованого рівня тарифів.