Азарову подобається боротьба з корупцією по-грузинськи

Україна зацікавлена у вивченні досвіду Грузії у боротьбі з корупцією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем’єр-міністр Микола Азаров на зустрічі з міністром юстиції Грузії Зурабом Адеїшвілі.

"Ми щиро раді тому, що ваші реформи мали позитивний результат у боротьбі з корупцією та наведенні порядку у сфері державного управління. Ми багато того, що ви робили, взяли на озброєння", - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, раніше М.Азаров заявляв, що в Україні посилено заходи щодо боротьби з корупцією та рейдерством, і за 2 роки рівень корупції знизився.