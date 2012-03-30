Азарову подобається боротьба з корупцією по-грузинськи
00:58, 30 березня 2012Суспільство
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Раніше Азаров заявляв, що в Україні посилено заходи щодо боротьби з корупцією та рейдерством, і за 2 роки рівень корупції знизився.
Україна зацікавлена у вивченні досвіду Грузії у боротьбі з корупцією.
Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем’єр-міністр Микола Азаров на зустрічі з міністром юстиції Грузії Зурабом Адеїшвілі.
"Ми щиро раді тому, що ваші реформи мали позитивний результат у боротьбі з корупцією та наведенні порядку у сфері державного управління. Ми багато того, що ви робили, взяли на озброєння", - сказав М.Азаров.
Як повідомляв УНІАН, раніше М.Азаров заявляв, що в Україні посилено заходи щодо боротьби з корупцією та рейдерством, і за 2 роки рівень корупції знизився.
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