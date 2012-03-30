Продавець ювелірного магазину під дулом пістолета марно чекала міліцію

03:03, 30 березня 2012
Суспільство
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На Київщині зловмисники пограбували ювелірний магазин на 500 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, невідомі особи в масках та з предметом, схожим на пістолет, увірвалися до відділу дорогоцінних металів в магазині міста Яготин. Погрожуючи жінці-продавцю, розбійники заволоділи ювелірними виробами на суму 500 тис. грн. і зникли в невідомому напрямку.

Наразі тривають пошуки зловмисників, проводяться відповідні оперативно-розшукові заходи. Міліція порушила кримінальну справи за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). Нападникам загрожує позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Як з’ясувалося в ході перевірки, приміщення було обладнане тривожною кнопкою, але вона не була підключена. Під час опитування стало відомо, що продавець впевнено тиснула на кнопку, сподіваючись, що за кілька хвилин з’явиться міліція.

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