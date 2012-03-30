Нафтогаз бере в борг у Газпрому, щоб йому ж віддавати гроші

Таку думку в інтерв'ю кореспонденту УНІАН висловив директор Інституту енергетичних досліджень (Київ) Дмитро Марунич.

За його словами, залучення «Нафтогазом» кредиту в «Газпромбанку» свідчить про погіршення фінансового стану держкомпанії.

При цьому він додав, що «Газпромбанк» стане найбільшим кредитором «Нафтогазу». З урахуванням попередньої позики у «Газпромбанку» на суму 500 млн. дол., загальний борг «Нафтогазу» перед російською фінорганізацією перевищить заборгованість перед західними кредиторами (1,6 млрд дол.).

«Це посилює позиції «Газпрому» в переговорному процесі з Україною й істотно збільшує вірогідність створення двостороннього консорціуму з управління ГТС», – сказав експерт.

На його думку, звертає на себе увагу й значна вартість обслуговування кредиту – 1,5 млрд дол. до 2019 року. «Враховуючи фінстан «Нафтогазу», західні банки не розглядають компанію як потенційного позичальника», – додав Д.Марунич.

Крім того, за його словами, на фоні зростання заборгованості «Нафтогазу» звертає увагу ще одна небезпечна тенденція українсько-російських відносин у газовій сфері.

За повідомленням Центрального диспетчерського управління паливно-енергетичного комплексу РФ, транзит газу до Західної Європи територією України (по ужгородському коридору) з початку березня знизився на 47% - до 3,6 млрд куб. м. «Це означає, що Росія збільшує тиск на Україну, перенаправляючи потоки газу до Європи з українського маршруту – на т.зв. «північний коридор» («Ямал-Європа», «Північний потік»)», – зазначив він.

«Надходження від транзиту російського газу – одне з основних джерел доходів для «Нафтогазу». Їх падіння додатково погіршить фінансовий стан компанії й ускладнить обслуговування кредитів, які повинні бути повернені «Нафтогазом», – резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» має намір залучити кредитну лінію у російського ВАТ «Газпромбанк», 41,7% якого належить російському газовому монополісту ВАТ «Газпром», із лімітом 2 млрд дол. для розрахунків за газ, який купується у «Газпрому». Кредит залучається строком на сім років (2012-2019 рр.), очікувана вартість обслуговування кредиту становитиме 1,539 млрд дол. (зокрема в 2012 році – 182,1 млн. дол.).