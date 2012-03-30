Винуватець вибуху в Чернігові помер у лікарні

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

32-річний Едуард Ільїн під час вибуху газу отримав опіки понад 90% тіла і перебував в опіковому відділенні Чернігівської обласної лікарні. Вчора о 22.30 чоловік помер.

Як повідомив журналістам начальник міського відділу міліції Олександр Алістратов, молодий чоловік у лікарні, куди його доставили після вибуху, дав свідчення правоохоронцям. Він розповів, що дійсно після сварки намагався покінчити життя самогубством, відкрив газ близько 15-ї години, а останнє, що пам`ятав, як спробував запалити сигарету. Перед цим чоловік надіслав передсмертні смс близьким, сказав О.Алістратов.

У лікувальних закладах Чернігова ще залишаються 2 постраждалих – 25-річний чоловік, який під час вибуху отримав травми голови, та 93-річна жінка з переломами ребер. 9-річного хлопчика вже виписали з лікарні.

Як повідомлялося, 26 березня у Чернігові о 21.15 у 90-квартирному житловому будинку по вулиці 50 років ВЛКСМ, 36, у квартирі на першому поверсі стався вибух побутового газу, в результаті якого загинула 44-річна жінка, 4 людей отримали травми та опіки. Мешканців двох під`їздів (всього 79 чернігівців) відселено.

За фактом вибуху газу у житловому будинку порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення, або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки). Її розслідування контролює прокуратура області.

Міська влада прийняла рішення про відновлення пошкоджених під`їздів. Ремонтні роботи мають розпочатися у середині квітня.