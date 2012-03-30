За зґвалтування півторарічної дитини чоловіку світить від 8 до 12 років

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Хмельницької обласної прокуратури.

Зокрема, справу зі статті про нанесення легких тілесних ушкоджень перекваліфіковано на статтю 153 ч.3 (задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства щодо малолітньої чи малолітнього, якщо воно спричинило особливо тяжкі наслідки).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Наразі підозрюваного затримано, у справі проводяться необхідні слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, у Славуті на Хмельниччині правоохоронці підозрюють 35-річного чоловіка у зґвалтуванні півторарічної дитини. Проти нього попередньо була порушена кримінальна справа за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України — нанесення легких тілесних ушкоджень

Підозрюваний раніше уже мав проблеми із законом і провів 12 років за ґратами за вбивство та зґвалтування.