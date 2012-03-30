Українські судді створили власний «фейсбук» з обмеженим доступом
13:31, 30 березня 2012Суспільство
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Для представників української Феміди розробили професійну соцмережу, в якій можна розважатись переглядом відео та прослуховуванням музики.
|Скріншот сторінки входу в соцмережу "Феміда"
Реєстрація у соцмережі з назвою «Феміда» дозволяється тільки суддям та працівникам судових органів. Для реєстраціі необхідно заповнити анкету, вказавши місце роботи та посаду. Після заповнення анкети та створення профайлу ваш аккаунт відправляється на премодерацію. У випадку, якщо ваш акаунт будет схвалено, ви зможете увійти до мережі. Мережа «Феміда» доступна за адресою femida.court.gov.ua. В мережі працівники судових органів зможуть спілкуватися на професійні теми в рамках форуму або чату. У вільний час користувачі «Феміди» зможуть переглядати відео і слухати музику.
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