Українські судді створили власний «фейсбук» з обмеженим доступом

Реєстрація у соцмережі з назвою «Феміда» дозволяється тільки суддям та працівникам судових органів. Для реєстраціі необхідно заповнити анкету, вказавши місце роботи та посаду. Після заповнення анкети та створення профайлу ваш аккаунт відправляється на премодерацію. У випадку, якщо ваш акаунт будет схвалено, ви зможете увійти до мережі. Мережа «Феміда» доступна за адресою femida.court.gov.ua. В мережі працівники судових органів зможуть спілкуватися на професійні теми в рамках форуму або чату. У вільний час користувачі «Феміди» зможуть переглядати відео і слухати музику.