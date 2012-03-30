Джерело: російський газ для України подорожчає у другому кварталі

Ціна російського газу для України в другому кварталі 2012 року збільшиться на 2,3% - до 426 дол. за тис. куб. м.

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело в НАК «Нафтогазу».

Нагадаємо, заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун сьогодні заявив журналістам, що допускає підвищення ціни на газ, що поставляється «Газпромом», у другому кварталі поточного року.

«Я думаю, що нічого не зміниться, а навіть трішки збільшиться в ціні порівняно з першим кварталом», - сказав він, відповідаючи на запитання про підвищення ціни на газ у другому кварталі.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня В. Чупрун заявив, що НАК "Нафтогаз України" прогнозує зниження вартості газу, що купується в Росії, в другому кварталі 2012 року. «Я думаю, буде небагато нижчою, ніж у першому кварталі», - сказав він.

При цьому він нагадав, що ціна газу, який купується в Росії, в першому кварталі становить близько 416 дол. за тис. куб. м.

Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна російського природного газу для України в I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за 1 тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за 1 тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за 1 тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за 1 тис. куб. м.