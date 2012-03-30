Газпром продовжить переводити транзит із України на інші маршрути

«Газпром» продовжить переведення транзиту з території України на інші маршрути - через Білорусь і нові морські газопроводи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістів повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.

«Це поки лише перші результати, ми на початку великого шляху з перерозподілу об`ємів транзиту газу з території України на користь нашої дочірньої компанії «Белтрансгаз» і нових морських газопроводів», - сказав С.Купріянов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун заявив про скорочення об`ємів транзиту російського газу через територію України до Європи удвічі.

«Минулої доби недопоставка зі сходу щодо планових показників становила 180 млн. куб. м, цієї доби – 200 млн. куб. м», - сказав він.

При цьому він відзначив, що плановий об`єм транзиту російського природного газу через територію України у напрямі Європи становить близько 400 млн. куб. м на добу.

В.Чупрун пов`язує таке різке скорочення транзиту російського газу через Україну з низьким споживанням палива в Європі.