Футбольним фанам радять робити щеплення перед поїздкою в Україну

Віце-прем’єр-міністр - міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова розкритикувала колег-медиків, які відмовляють батьків робити щеплення дітям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у ході розширеного засідання колегії МОЗ України.

За її словами, у нашому суспільстві є проблеми, «які не очевидні, але вони загрожують досить драматичними наслідками вже у найближчому майбутньому».

«Це - епідемічні, інфекційні захворювання. Насамперед ті, які ми вже подолали – кір, паротит, поліомієліт, краснуха, кашлюк, правець. Дорослим взагалі не проводиться вакцинація від дифтерії, як того вимагає календар щеплень. Тому можна спрогнозувати, що наступний спалах хвороб буде дуже болючим і для населення, і для держави», - зазначила Р.Богатирьова.

Р.Богатирьова констатувала, що у суспільстві спостерігаються негативні настрої щодо профілактичних щеплень.

На думку Т.Богатирьової, такі настрої сформувалися, і цьому сприяли й «кон’юнктурна активність певних ЗМІ, політична заангажованість антивакцинальної кампанії».

«Я не можу зрозуміти позицію тих наших колег, які, отримавши сучасну медичну освіту, відмовляють батьків від проведення щеплень», - зауважила Р.Богатирьова.

Вона висловила переконання, що негативні наслідки антивакцинальної кампанії минулих років вже починають проявлятися.

Зокрема, за словами Р.Богатирьової, медики спостерігають, що в осередках спалаху інфекцій нема колективного імунітету до кору та поліомієліту. «Це викликає серйозну стурбованість, і не тільки у нас. Стурбовані ситуацією і у Європейському бюро ВООЗ, і посли країн, громадяни яких приїдуть до нас під час Євро-2012. А це значить, що проблема медична може привести до проблем політичних», - сказала Р.Богатирьова.

За її словами, у багатьох країнах вболівальникам вже рекомендують зробити профілактичні щеплення перед поїздкою до нашої країни. «Думаю, що нам за це має бути соромно», - резюмувала Р.Богатирьова.