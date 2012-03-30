«Візз Ейр» знову літатиме з аеропорту «Львів»

Авіакомпанія «Візз Ейр Україна» 30 березня відновила польоти з міжнародного аеропорту «Львова», які було припинено у зв'язку з його реконструкцією.

Як говориться в повідомленні компанії, переданому УНІАН, перший політ було здійснено до Дортмунда (Німеччина), 31 березня буде здійснено політ до Венеції/Тревізо (Італія).

Рейси до Дортмунда здійснюватимуться двічі на тиждень щопонеділка і щоп'ятниці, рейси до Венеції/Тревізо здійснюватимуться три рази на тиждень щопонеділка, щочетверга і щосуботи.

За оцінкою генерального директора «Візз Ейр Україна» Акоша Буша, рейси до Дортмунда і Венеції є найбільш затребуваними маршрутами із Західної України.

Нагадаємо, що рейси до Дортмунда і Венеції/Тревізо з травня 2011 було перенесено зі Львова до аеропорту «Київ» (Жуляни).

Як повідомили УНІАН у «Візз Ейр Україна», всі рейси, які авіакомпанія виконувала зі столичного аеропорту, зберігаються. Таким чином, кількість рейсів з України до Дортмунда і Венеції/Тревізо збільшується.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, що ліцензована Міністерством транспорту і зв'язку України. Входить до групи компаній Wizz Air. На сьогоднішній день флот «Візз Ейр Україна» складається з двох літаків Airbus A320.

Wizz Air - найбільший лоукост-авиаперевізник у Центральній і Східній Європі. Авіакомпанії групи перевезли 11 мільйонів пасажирів за останні 12 місяців. На даний момент флот авіакомпанії складається з 36 літаків Airbus A320. Wizz Air здійснює польоти з 15 баз у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Україні, Республіці Чехії, Сербії та Литві.