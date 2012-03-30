Депутати розпорядилися щепити дітям «луганський характер»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської міської ради, програму було прийнято сьогодні, 30 березня, на сесії міськради.

Фінансування програми передбачено з міського бюджету у розмірі 1,5 млн. грн., з інших джерел 3,4 млн. грн.

Метою програми є модернізація системи патріотичного виховання, створення методичних основ для системної і цілеспрямованої роботи з молоддю, консолідація діяльності органів місцевого самоврядування і громадських організацій для формування всебічно розвиненої суспільно активної особистості, громадянина-патріота Луганська.

Реалізація програми передбачає низку заходів, таких як підвищення кваліфікації вчителів, які викладають курси, факультативи «Захист Батьківщини», «Краєзнавство», «Мій рідний край – Луганщина», а також удосконалення мережі гуртків туристичного, краєзнавчого і військово-патріотичного напрямів, створення умов для відкриття Центру патріотичного виховання і класів з посиленою фізичною підготовкою (кадетських класів) на базі навчальних закладів міста.

У рамках програми планується організувати пошуково-дослідну роботу з вивчення історії Луганська, його бойових і трудових традицій, проведення етнографічних і фольклорних експедицій.

Остаточним результатом реалізації програми, як сказано в документі, є модернізація системи патріотичного виховання населення міста, його соціально-економічне духовне і культурне піднесення.