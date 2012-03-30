Укрзалізниці найбільше дошкуляють вандали

Такі дані наводить Головне управління безпеки руху і екології Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

За даними «Укрзалізниці», в січні-березні ц.р. на залізницях України було зафіксовано, зокрема, 11 повідомлень про мінування на вокзалах і в поїздах, які не підтвердилися, 4 випадки виявлення вибухових пристроїв у рухомому складі і об'єктах інфраструктури, 12 крадіжок чи пошкоджень елементів рухомого складу, інфраструктури і вантажу, що призвело до перерви в русі або відчеплення рухомого складу від поїздів, 3 випадки перекриття руху поїздів сторонніми особами, а також 1 випадок насильства стосовно залізничників.

В «Укрзалізнице» відзначають, що вандалізм на залізницях залишається однією з найбільших проблем залізничників. Так, у ніч з 24 на 25 березня футбольні вболівальники, які їхали до Маріуполя на матч прем'єр-ліги «Іллічівець» - «Динамо» (Київ), зіпсували три вагони поїзду №84 "Київ-Маріуполь".

“Кошти на ремонт зіпсованого рухомого складу, що виділяються керівництвом залізниць і які постійно зростають, могли б бути спрямовані на модернізацію парку пасажирських вагонів і відновлення всього рухомого складу», - говориться в повідомленні Держадміністрації залізничного транспорту.

Для боротьби з несанкціонованими втручаннями в роботу залізничного транспорту, зокрема, на нових електропоїздах встановлюється система контролю несанкціонованого проникнення сторонніх осіб до вагонів, що перебувають у відстої, та система відеоспостереження у вагонах.