Янукович нагородив орденом солдата Березюка (посмертно)

Указ про нагородження державними нагородами військовослужбовців 164-ї радіотехнічної бригади повітряного командування «Центр» Повітряних сил Збройних сил України розміщено на сайті глави держав.

Згідно з указом, «за мужність і самовіддані дії, виявлені під час виконання військового обов`язку», нагороджено солдата Володимира Березюка (посмертно), старшого лейтенанта Олега Гурина і солдата Ігоря Шила.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня близько 4-ї години ранку було скоєно напад на караул військової частини А-1451, яка дислокується у Харкові. Напад було скоєно з метою заволодіння зброєю військової частини радіотехнічних військ. Відбиваючи напад, загинув 20-річний солдат строкової служби В.Березюк. Ще двоє - 25-річний старший лейтенант, начальник варти О.Гурин та 23-річний солдат строкової служби І.Шило – були поранені.

Один з нападників, 33-річний житель Харкова, був застрелений, його брат, 42-річний харків’янин, затриманий.