Одеський паркінг завалився, не добудувавшись (фото)

17:02, 30 березня 2012
Суспільство
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Сьогодні обвалилися Будівельні конструкції однієї зі стін паркінгу на 180 машиномісць, що будується в центрі Одеси на Грецькій площі.

Обвал паркінга в Одесі

Як передає кореспондент УНІАН, унаслідок обвалення залізобетонних конструкцій, підмитих з боку вулиці Буніна в котловані 10-метрової глибини, виникла також загроза для розташованого поряд багатоповерхового бізнес-центру «Ольвія».

Начальник Управління МНС в Одеській області Владимир Боделан, який прибув на місце події, не став коментувати ситуацію, зазначивши: «Почекаємо висновків експертів, які вивчають можливі наслідки обвалення будівельних конструкцій».

Проведено евакуацію людей з бізнес-центру. Перекрито прохід з Грецької площі на вулицю Буніна.

Будівельники вживають заходів для запобігання обваленню інших конструкцій на будмайданчику.

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