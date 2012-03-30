Одеський паркінг завалився, не добудувавшись (фото)
17:02, 30 березня 2012Суспільство
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Сьогодні обвалилися Будівельні конструкції однієї зі стін паркінгу на 180 машиномісць, що будується в центрі Одеси на Грецькій площі.
Обвал паркінга в Одесі, фото dumskaya.net
Як передає кореспондент УНІАН, унаслідок обвалення залізобетонних конструкцій, підмитих з боку вулиці Буніна в котловані 10-метрової глибини, виникла також загроза для розташованого поряд багатоповерхового бізнес-центру «Ольвія».
Начальник Управління МНС в Одеській області Владимир Боделан, який прибув на місце події, не став коментувати ситуацію, зазначивши: «Почекаємо висновків експертів, які вивчають можливі наслідки обвалення будівельних конструкцій».
Проведено евакуацію людей з бізнес-центру. Перекрито прохід з Грецької площі на вулицю Буніна.
Будівельники вживають заходів для запобігання обваленню інших конструкцій на будмайданчику.
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