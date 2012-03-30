Рідні Оксани Макар просять міліцію не пускати на похорон журналістів

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник Сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області Ольга Передеренко.

Зокрема, у заяві, підписаній бабусею Оксани Макар, міститься прохання не допускати сторонніх, а її матір Тетяна Суровицька конкретизувала: «Не допускати журналістів і не виконувати фото-, відеозйомку».

«Чому вони про це просять, я не знаю, - відзначила О.Передеренко. – У заявці вказано час – з 30 березня до 31 березня».

Водночас активісти «Гард–N», які проводили акції на підтримку Оксани Макар і в даний час допомагають її родині в організації похорону, пояснюють такі прохання тим, що рідні хочуть спокійно попрощатися з Оксаною.

«Після похорону мама відповість на всі запитання. А поки вона просто хоче побути з дочкою, - сказав кореспонденту УНІАН представник організації Юрій Круцилов. – Журналісти нескінченно ставлять питання про гроші. Я можу від імені Тетяни Суровицької заявити, що всі зібрані гроші вона передасть або Олександрі Поповій (жорстоко побитій 9 березня у барі в Миколаєві 18-річній дівчині – УНІАН), або іншим хворим дітям, або жертвам насильства».

Охорону громадського порядку на місці забезпечуватимуть співробітники міліції, визначаючи по ситуації необхідність залучення додаткових сил, пояснила О.Передеренко. За її словами, існують спеціальні розрахунки кількості співробітників правоохоронних органів на кількість жителів населених пунктів.

Поховають Оксану Макар у селі Шевченко, за 4 км від селища Луч, де жила Оксана, в межах однієї сільради, оскільки у Лучі кладовища немає.

За словами Ю.Круцилова, міський голова Миколаєва Володимир Чайка розпорядився надати для журналістів автобуси, які доставлять їх у селище Луч.

За даними місцевих ЗМІ, через постійні візити «настирливих» журналістів і через дуже велику кількість бажаючих попрощатися з жертвою резонансного злочину Оксаною Макар біля дому, в якому вона жила, а зараз у квартирі якого стоїть труна з її тілом, була виставлена міліція. Наряд міліції нікого не пускає в квартиру і під'їзд будинку на прохання матері Оксани Тетяни Суровицької.