Біля мосту Патона знайшли гранату

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Києві, вибуховий пристрій знайшли 29 березня. Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення управління вивезли її на полігон та знешкодили.

Загалом з початку року на території Києва вилучено та знешкоджено 30 вибухонебезпечних предметів часів ВВВ. Зокрема, 26 артилерійських снарядів, 3 мінометні міни, авіаційна бомба німецького виробництва та 3 ручні гранати.