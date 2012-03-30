Біля мосту Патона знайшли гранату
19:25, 30 березня 2012Суспільство
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У Києві на Набережному шосе, під час будівництва автомобільної розв’язки біля мосту Патона виявили ручну гранату Ф-1 часів війни.
Міст Патона
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Києві, вибуховий пристрій знайшли 29 березня. Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення управління вивезли її на полігон та знешкодили.
Загалом з початку року на території Києва вилучено та знешкоджено 30 вибухонебезпечних предметів часів ВВВ. Зокрема, 26 артилерійських снарядів, 3 мінометні міни, авіаційна бомба німецького виробництва та 3 ручні гранати.
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