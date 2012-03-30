Турецькі спецслужби вилучили 860 кг героїну
20:38, 30 березня 2012Суспільство
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Управління безпеки Стамбулу провело найбільшу за останні роки в Туреччині операцію з протидії наркобізнесу, під час якої було вилучено 860 кілограмів героїну.
Як перегавкає РІА «Новости», про це повідомляють сьогодні місцеві ЗМІ з посиланням на поліцейські джерела.За даними турецьких порталів новин, стамбульська поліція на основі сигналу, що надійшов до неї щодо переправляння за кордон великої партії наркотиків, розробила і провела операцію зі знешкодження групи наркоторговців.
Повідомляється, що арештовані 18 осіб. Про національну приналежність узятих під варту інформації поки немає, решта подробиць операції також не повідомляється.
У квітні минулого року, також у Стамбулі, під час подібної операції було вилучено близько 500 кілограмів героїну, нагадує телекомпанія NTV.
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