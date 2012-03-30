Похорон Оксани Макар всі охочі зможуть зазняти

Як передає кореспондент УНІАН, про це від імені матері Оксани Тетяни Суровицької заявив Юрій Круцилов, один із активістів громадської групи «Гард-N», яка організовувала мітинги на підтримку Оксани.

Ю.Круцилов та його однодумці постійно перебувають на зв'язку з Т.Суровицькою і всіляко допомагають в організації похорону.

«Сьогодні з самого ранку в селищі Луч, біля будинку, в якому жила О.Макар, з'являються журналісти і знімальні групи телеканалів, які надокучають родичам Оксани», - повідомив Ю.Круцилов.

На сайті «Новости-N» з'явилося повідомлення про те, що нібито права на висвітлення похорону О.Макар отримав один центральний телеканал, а решту журналістів не буде допущено до висвітлення сумної події.

«Проте стало відомо подробиці того, що саме попросили жінки в своїх заявах. Так, бабуся Оксани попросила не підпускати сторонніх до будинку, до жалобної процесії і навіть не пускати чужих людей на кладовище. В світлі того, що мама Оксани Т.Суровицька закликає всіх охочих приїхати попрощатися з дочкою, це виглядає дивно», - підкреслив Ю.Круцилов.

«Швидше за все, ексклюзивне право на зйомку похорону отримав тільки один центральний телеканал, - таке припущення висловлює сайт «Новости-N».Таким чином, небажання мами Оксани бачити на похороні журналістів інших ЗМІ легко пояснити», - сказав Ю.Круцилов.

Він стверджує, що завтра журналісти зможуть одержати відповіді на всі запитання: «Ніхто нікому не заборонятиме працювати. Всі повідомлення про ексклюзивні права на право зйомки похорону – це чорний піар, який комусь вигідний».

За словами Ю. Круцилова, «ми змушені захищати маму від преси. Дівчинку ще не поховали, а на неї продовжують лити бруд. Так само, як і обмовили її рідних, ставлячи різні запитання про гроші».