Сім'ї загиблого у Севастополі хлопчика дали квартиру

Як передає кореспондент УНІАН, голова міської держадміністрації Володимир Яцуба право вручити ключі від квартири багатодітній матері загиблого, Зінаїді Обершт, доручив своєму першому заступникові Сергію Савенкову.

«І не надумайтеся нікому дякувати! - підкреслив В.Яцуба. - Не дай Бог нікому таке горе пережити. Може, хоч трохи ми його змогли пом'якшити, принаймні - старалися. Хоча - розуміємо, такий біль не угамувати ніякими подарунками».

«Коли людина втрачає близьку людину, доля натомість посилає нових друзів, щоб скрасити втрату. Мені довелося пережити дуже страшні і важкі дні, і хотілося б прокинутися – і зрозуміти, що це був сон. Але пережити цей жах мені допомогли люди, які для мене сталі близькими, як рідні. Я дуже вдячна їм за те, що підтримали мене і дітей!», - сказала мати загиблого хлопчика.

Сім'я одержала трикімнатну квартиру, повністю обладнану для комфортного помешкання: з автономною системою обігріву, меблями, постільною білизною і посудом.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня у Севастополі прокуратура Ленінського району скерувала до суду кримінальну справу по загибелі у лютому поточного року під уламками підпірної стіни 7-річного В.Обершта, порушену 8 лютого за фактом загибелі хлопчика за ст. 367 ч. 2 Кримінального Кодексу України.

21 березня районною прокуратурою було закінчено розслідування даної кримінальної справи. До кримінальної відповідальності за ст. 367 ч. 2 КК України притягнуто керівника комунального підприємства, на якого було покладено обов'язок з установлення огорожі зони обвалення підпірної стіни з надписом, що попереджає про небезпеку, і який допустив службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків.

За інформацією прокурора Ленінського району міста Севастополя Андрія КАРПЄЄВА, у ході слідства встановлено, що 23 січня на місці події відбулося засідання районної комісії з питань техніко-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Висновки комісії вимагали вжиття негайних заходів: стіна, що обвалилась, побудована понад півстоліття тому, і недавні рясні дощі призвели до її обрушення. Ситуація була визнана надзвичайною. Керівники відповідних відомств отримали вказівку вжити заходів для її ліквідації та проведення невідкладних заходів щодо усунення небезпеки. Зокрема, навколо місця обвалу стіни необхідно було встановити огорожу. Вона мала бути суцільною і заввишки не менше 1,6 м.