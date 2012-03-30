Азаров: ми не обговорювали вступ до Митного союзу

На переговорах з Христенком обговорювалося не вступ України до Митного союзу, а питання взаємовідносин.

Українане ведепереговорівпро вступдо Митного союзу, написавнасвоїй сторінцівFacebookпрем'єр-міністрУкраїнаМиколаАзаров.



"Ядійснонедавнозустрічавсяз керівникомкомісіїМитногосоюзуВ.Б.Христенком.Націй зустрічімиобговорювали непитаннявступу Українидо Митного союзу,апитання взаємовідносинУкраїни зМитнимсоюзом.І першза все миобговорювалипитання пов'язаніз технічнимрегулюванням ірегламентом,атакожговорилипро механізмирозглядуспірнихпитань,яківиникаютьвторгово-економічнихвідносинахміжнашимикраїнами.Осьповнийпорядок деннийнашихпереговорів.Іншихпитань необговорювалосяі непорушувалося",- пишена "стіні" М.Азаров.

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