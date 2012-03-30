Депутати заявляють про неприпустимість другої державної мови

Депутати Рівненської облради прийняли звернення до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, усіх обласних рад та громадськості щодо неприпустимості введення в Україні другої державної мови та наступу на статус української мови як єдиної державної.

Як передає кореспондент УНІАН, за це звернення, ініційоване головою фракції ВО «Свобода» в облраді Олегом Осуховським, проголосували 63 депутати облради з 68-ми присутніх у залі.

«Рівненська рада вимагає припинити політичні спекуляції з мовного питання і дати зрозуміти всім, що в нас єдина українська державна мова», - йдеться у зверненні обласної ради.

У документі також наголошується, що проблема другої державно мови в Україні «штучно створюється деструктивними антиукраїнськими силами, що збурює соціальну напругу в суспільстві, не сприяє політичній стабільності, порозумінню і суспільній злагоді в державі».

«На сьогодні в Україні не існує перешкод чи заборони для вільного розвитку мов національних меншин, зокрема, й російської, - говориться у зверненні. – Натомість у багатьох регіонах спостерігаємо процеси наступу на українську мову, витіснення її з культурної, освітньої та інформаційної сфери, закриття українських шкіл. В національній державі це неприпустимі речі».

Рівненська облрада у зверненні до найвищих керівників держави вимагає від них, як гарантів дотримання Конституції та законів України, припинити політичні спекуляції з мовного питання, зупинити наступ на українську мову.