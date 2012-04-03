Губернатор особисто взявся за загибель хлопчика на полюванні

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на зустрічі з журналістами голова Одеської ОДА Едуард Матвійчук.

На його думку, «це волаючий випадок: мало того, що це було незаконне полювання, так ще й залучали дітей. Весь жах ситуації полягає в тому, що на це незаконне полювання 13-річну дитину запросив дядько. Причому мені надійшла інформація, що родичі загиблої дитини вже між собою домовилися, що нібито не мають претензій один до одного - в надії залагодити справу».

Проте хочу вас запевнити, зазначив голова ОДА, що «влада не закриватиме очі на такі волаючі факти. Загинула людина - й винуватці події відповідатимуть за всією суворістю закону».

Е.Матвійчук не приховував, що до керівництва Великомихайлівського району й облуправління лісового та мисливського господарства «накопичилося багато питань, зокрема незрозуміло, як взагалі діти могли бути залучені до участі в полюванні? Персональну відповідальність за цю трагедію несуть начальник обласного управління лісового та мисливського господарства й голова райдержадміністрації».

Втім, додав голова ОДА, «вони обидва вже написали заяви про звільнення з роботи».

Як повідомляв УНІАН, 29-річний житель Одеської області смертельно поранив на полюванні 13-річного учня сільської школи з мисливської гладкоствольної рушниці 12 калібру.

Всього в полюванні брали участь 7 людей, усі - жителі с. Ольгінове, троє з яких були неповнолітніми й виступали як загоничі. Загиблий доводився племінником одному з мисливців. Міліція порушила за цим фактом кримінальну справу за ч. 1 ст. 119 КК України (вбивство через необережність).

Проводяться першочергові слідчі дії й встановлюються обставини події. Зокрема, співробітники міліції провели обшук у місцях проживання мисливців, де вилучили чотири одиниці гладкоствольної мисливської зброї, один нарізний карабіни, всі без відповідних дозвільних документів, й цинк з патронами калібру 7,62 міліметра кількістю 660 штук.

За словами співробітника прес-служби облУВС Володимира Шаблієнка, вдома в усіх мисливців провели обшук: "Вилучили чотири мисливські рушниці й 660 патронів. В Ольгіному любили полювати - місцевість така».

«Зараз усе відправили на експертизу, перевіряємо, чи законно мисливці зберігали вдома зброю", - додав В.Шаблієнко.