На Дунаї очікується підвищення рівня води

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник голови Державного агентства водних ресурсів України Олексій Чунарьов.

«Відбувається нормальний процес водопілля, але ніхто ще поки не знімає цієї напруженої ситуації, оскільки, відповідно до прогнозу, очікуємо досить високий рівень», - сказав він.

Також О.Чунарьов зазначив, що з 1 квітня в Україні відбувається наповнення водосховищ, зокрема, на 1 травня рівень води в Кременчуцькому водосховищі зросте на 1,5 метри. А вже 1 червня каскад дніпровських водосховищ буде набраний до відповідних проектних відміток.

Також набір води відбувається на Дністровському водосховищі.

«Це робиться для того, щоб забезпечити нормальні умови нересту риби, в першу чергу, в пониззі Дністра, на самому Дністровському водосховищі», - сказав О.Чунарьов.