Ціни на оренду житла в Києві (по районах)

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

При цьому найдешевшим залишався Святошинський район, де середня вартість оренди 1-кімнатної квартири становить 368 дол./місяць, найдорожчим був Печерський район з орендною ставкою 598 дол./місяць.

За даними компанії, за цей період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 25 дол. – до 598 дол., 2-кімнатних – на 30 дол., до 773 дол., 3-кімнатних – на 30 дол., до 915 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 31 дол. – до 493 дол., 2-кімнатних – на 51 дол., до 810 дол., 3-кімнатних – на 58 дол. – до 957 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 21 дол., до 385 дол., 2-кімнатних – на 13 дол. – до 492 дол., 3-кімнатних – на 24 дол., до 713 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 24 дол. – до 461 дол., 2-кімнатних – на 31 дол., до 579 дол., 3-кімнатних – на 29 дол., до 722 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 30 дол. – до 415 дол., 2-кімнатних – на 42 дол., до 556 дол., 3-кімнатних – на 53 дол., до 672 дол.

У Солом‘янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 22 дол. - до 393 дол., 2-кімнатних – на 35 дол., до 522 дол., 3-кімнатних – на 34 дол., до 691 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 26 дол., до 368 дол., 2-кімнатних – на 32 дол., до 504 дол., 3-кімнатних – на 38 дол., до 636 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 25 дол. – до 376 дол., 2-кімнатних – на 32 дол., до 521 дол., 3-кімнатних – на 31 дол. – до 624 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 23 дол., до 375 дол., 2-кімнатних – на 24 дол., до 483 дол., 3-кімнатних – на 23 дол., до 599 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 20 дол. – до 373 дол., 2-кімнатних – на 27 дол., до 497 дол., 3-кімнатних – на 32 дол., до 644 дол.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.