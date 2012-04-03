Керівники чотирьох областей України відправляються в Сибір

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН у Москві Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир Єльченко, українська делегація перебуватиме в Росії 3-7 квітня.

До складу делегації ввійшли голова Житомирської ОДА Сергій Рижук, перший заступник голови Волинської ОДА Олександр Башкаленко, перший заступник голови Вінницької ОДА Іван Мовчан, заступник голови Івано-Франківської ОДА Василь Брус, заступник голови – керівник апарату Житомирської ОДА Олександр Никитюк, а також представники ділових кіл України.

Посол наголосив, що українська делегація, фактично, представляє виїзну економічну місію, яка відправляється у регіони РФ, які мають найбільший інтерес до налагодження і відновлення зв'язків з Україною.

В.Єльченко повідомив, що чотири області, які представлені з боку України, також зацікавлені у прямій міжрегіональній співпраці зі своїми колегами з РФ.

Він зазначив, що Івано-Франківська область ще з часів СРСР має зв'язки з Ханти-Мансійським автономним округом, оскільки готує фахівців в галузі видобування нафти. За словами посла, Житомирська і Вінницька області є дуже перспективними у плані організації прямих поставок сільськогосподарської продукції.

В.Єльченко повідомив, що також заплановані зустрічі з українською діаспорою в цих регіонах.

«Думаю, нашим співвітчизникам буде цікаво почути не лише від посла України, з яким вони регулярно спілкуються, а й від високопоставлених чиновників з регіонів про те, що вони можуть зробити для допомоги українській діаспорі», - сказав В.Єльченко.

За його словами, кожна область, окрім сувенірів, везе конкретні пропозиції - обмін театрами, музичними колективами, налагодження трансляцій місцевих каналів телебачення або радіотрансляцій.

«Завдання: зробити дорогу між нашими регіонами коротшою, оминаючи Москву і Київ, столиці і так мають чим займатися. Сподіваюся, що наші регіони знайдуть якісь нові форми співпраці, які підуть на користь України і Росії», - сказав В.Єльченко.

У ході поїздки 3 квітня українська делегація відвідає Сургут, де зустрінеться з представниками міської влади, бізнесменами і представниками української діаспори.

4 квітня в Ханти-Мансійську запланована зустріч з губернатором Ханти-Мансійського автономного округу – Югри Наталією Комаровою, відвідини Югорського державного університету, а також зустріч з представниками Торговельно-промислової палати Югри, Фонду підтримки підприємництва Югри, ділових кіл.

5 квітня в м. Салехард пройде зустріч з губернатором Ямало-Ненецького автономного округу Дмитром Кобилкіним і членами уряду Ямало-Ненецького автономного округу, а також представниками ділових кіл Ямало-Ненецького автономного округу. Відбудеться також презентація регіонів України.

6 квітня в Тюмені українська делегація відвідає ВАТ «Газтурбосервіс», Тюменську обласну клінічну лікарню, завод авіакомпанії «ЮТейр». Також відбудеться зустріч ділових кіл України з губернатором Тюменської області Володимиром Якушевим і президентом Торговельно-промислової палати Тюменської області Едуардом Абдулліним і представниками підприємств Тюменської області.

7 квітня українська делегація повернеться до Москви, а далі відправиться в Україну.