Азаров розповів, навіщо їде в Азербайджан

Про це він повідомив в інтерв'ю азербайджанському інформагентству Trend перед візитом.

За словами М.Азарова, основні питання, які обговорюватимуться під час візиту, - це економічне, військово-технічне співробітництво, а також взаємодія в паливно-енергетичній сфері.

Україна, зазначив М.Азаров, зацікавлена в будівництві нафтопереробного комплексу на побережжі Чорного моря для переробки азербайджанської нафти, в проведенні НАК "Нафтогаз України" пошуково-розвідувальних робіт на перспективних азербайджанських ділянках.

Перспективним також, за його словами, є входження на азербайджанський ринок українських будівельних компаній, а також компаній сільськогосподарської сфери.

Нагадаємо, в 2011 році товарооборот між Україною і Азербайджаном порівняно з 2010 р., знизилось із 1,6 млрд. дол. до 1,4 млрд. дол.