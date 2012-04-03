У Києва борг - 250 млн. доларів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв'ю журналістам заступник голова Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко, відповідаючи на запитання, за рахунок яких коштів планується погашення боргу в 250 млн. дол. попередньої позики.

«За рахунок рефінансування. Яким чином? Консультуємося з Мінфіном. Найімовірніше, буде випуск внутрішніх міських українських облігацій. Адже ми вважаємо, що місту, котре не має виручки у валюті, правильно мати всі запозичення в гривні, в національній валюті», - відповів Р.Крамаренко.

У Мінфін КМДА звернулася наприкінці березня і розраховує до травня одержати відповідь. Погашення вказаної позики має відбутися в листопаді.

Також, за словами Р.Крамаренка, Київ веде консультації з Мінфіном стосовно того, чи залучати цього року якісь додаткові кошти на розвиток столиці.