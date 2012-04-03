Оголошено графік складання вступних тестів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявила директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева.

Реєстрація тривала з 1 січня по 20 лютого. Протягом 21 лютого – 5 березня включно абітурієнти мали змогу повторно пройти реєстрацію у разі відмови або необхідності змінити кількість чи перелік предметів.

І.Зайцева повідомила, що найбільше абітурієнтів зареєстровано для складання тестів з української мови та літератури (загальнодержавний обов’язковий предмет) – 324 тис. осіб, історії України, математики, біології та географії. А на тест зі всесвітньої історії, який цього року проводитиметься вперше, зареєструвалися понад 10 тис. осіб.

Директор УЦОЯО нагадала, що 24 та 31 березня абітурієнти мали змогу пройти пробне тестування. При цьому явка склала 91-92%. Результати пробного тестування планується отримати до 12 квітня.

І.Зайцева нагадала, що в день тестування кожен учасник повинен мати при собі сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, документ, що засвідчує особу, та запрошення-перепустку для участі в ЗНО.

Графік проведення ЗНО-2012: 15 травня – хімія, 17 травня – російська мова, 19 травня – географія, 21 та 22 травня – математика, 24 травня – всесвітня історія, 26 травня – іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська), 28 та 29 травня – українська мова і література, 31 травня і 1 червня – історія України, 5 червня – фізика, 7 червня – біологія.

Результати ЗНО планується оголосити до 1 липня. Апеляції абітурієнти можуть подавати до УЦОЯО протягом трьох днів після оголошення результатів.

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Цього року для проведення зовнішнього незалежного оцінювання не вистачає 22 млн. грн, повідомила директор УЦОЯО.

«На сьогоднішній день нам не вистачає для проведення нормального зовнішнього незалежного оцінювання близько 22 мільйонів», - сказала вона.

І.Зайцева зазначила, що до Кабінету міністрів України та прем’єр-міністра було направлено відповідні листи. «Я сподіваюся, що це питання буде вирішене позитивно, бо спочатку ми були профінансовані на рівні минулого року», - сказала вона і нагадала, що у 2011 році кількість учасників ЗНО становила 258 тис. осіб, тоді як цього року – майже 329 тис. осіб.

І.Зайцева пояснила, що вартість підготовки ЗНО, зокрема, тестових завдань, лишилася на рівні минулого року: «Але кількість абітурієнтів збільшилася, звідти і недофінансування».