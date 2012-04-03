Про це заявив голова Національного форуму профспілок України Мирослав Якібчук, повідомили УНІАН у прес-службі НФПУ.

В той самий час, підкреслив М.Якібчук, якщо врахувати справжні витрати для однієї особи – і, що важливо підкреслити, – з урахуванням необхідних щомісячних житлово-комунальних платежів та офіційного рівня інфляції, прожитковий мінімум має становити не 1037 грн., а щонайменше 3900 грн.

А якщо ж враховувати неофіційний рівень інфляції, який, за даними деяких незалежних експертів, сягає 40-42%, середнє значення реального прожиткового мінімуму для однієї особи має становити 5 тис. грн., підкреслив голова НФПУ. З огляду на цю розрахункову суму, запропоноване чинною владою середнє значення прожиткового мінімуму на 3 тис. 963 менше, ніж всі елементарні витрати, необхідні для забезпечення мінімального фізіологічного, соціально-культурного, комунікативного та інформаційного існування особи у сучасному світі.

«Призначаючи прожитковий мінімум, влада, зокрема, не враховує інфляцію, транспортні витрати та оплату ЖКГ, не кажучи вже про культурні потреби. Уряд просто прирікає народ України до повільного вимирання від голоду і хвороб, пов’язаних з недоїданням або нікчемною системою „безкоштовної” охорони здоров’я”, – сказав М.Якібчук.

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Як повідомлялося раніше, Національний форум профспілок України проводив соціальний експеримент «Як прожити на прожитковий мінімум». П’ять українців протягом місяця намагалися прожити лише на суму, передбачену офіційним прожитковим мінімумом та виділену НФПУ для експерименту. Кожен учасник вів щоденник, в якому записував свої видатки та враження від життя на 29 грн. 25 коп. в день. До кінця місяця протрималась лише 47-річна вчителька з Івано-Франківщини, інші з різних причин зійшли з дистанції. Експеримент завдяки увазі центральних ЗМІ набув широкого розголосу.