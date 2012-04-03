Ціни на квартири в Києві (по районах)

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за зазначений період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 291 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2 540 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Шевченківському районі – на 2,31% (46 дол.) – до 2 041 дол./кв. м, Деснянському – на 2,73% (35 дол.) – до 1 316 дол./кв. м, Святошинському – на 4,48% (60 дол.) – до 1 398 дол., Дніпровському – на 1,97% (28 дол.) – 1 452 дол., Оболонському районі – на 4,30% (69 дол.) – до 1 673 дол., Голосіївському – на 3,20% (51 дол.) – до 1 644 дол., Солом’янському районі – на 3,98% (56 дол.) – до 1 462 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Печерському районі – на 1,44% (37 дол.) – до 2 540 дол./кв. м, Подільському – на 0,68% (10 дол.) – до 1 469 дол., Дарницькому районі – на 0,08% (1 дол.) – до 1 291 дол.

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Середня вартість житла на вторинному ринку Києва в березні знизилася на 1,7% – до 2 072 дол./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Згідно з повідомленням, у березні однокімнатні квартири подешевшали на 0,4%, до 1 895 дол./кв. м, двокімнатні – на 2%, до 2 083 дол./кв. м, трикімнатні – на 1,5%, до 2 054 дол./кв. м, чотирикімнатні – на 3,3%, до 2 513 дол./кв. м.

Фахівці порталу зазначили, що вартість житла зросла лише в Деснянському (на 0,5%) і Солом’янському (на 0,3%) районах, а в решті районів ціни на квартири знизилися.

Кількість представлених до продажу квартир у березні на вторинному ринку житла Києва збільшилася на 5,8% щодо лютого й становила 15 981 квартиру.

За даними порталу, в загальному обсязі 1-кімнатні квартири займають 22% (3 451 квартира), 2-кімнатні – 32% (5 174 квартири), 3-кімнатні – 37% (5 877 квартир) і 4-кімнатні – 9% (1 479 квартир). Збільшення пропонованого до продажу житла спостерігалося на всі типи квартир, найбільше – на двокімнатні й трикімнатні (по 7%).

У звіті проаналізовано 15 981 квартиру на вторинному ринку столиці.