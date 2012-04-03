Гастарбайтери замінили Україні інвесторів

Приватні особи збільшили перекази в країну на 20%, до $7,02 млрд, і, за прогнозами аналітиків, ця тенденція збережеться в поточному році. Притік інвестицій продовжить скорочуватися через внутрішнє інвестиційне середовище, що постійно погіршується.

Про це повідомили вчора в Національному банку передає kommersant.

"Ця сума практично еквівалентна розміру коштів, що надійшли до України у вигляді прямих іноземних інвестицій, — $7,2 млрд", - відмічено в повідомленні НБУ. Регулятор констатував, що перерахована фізичними особами до України сума виявилася найбільшою за останні п'ять років, але її частка у ВВП все ще невелика — 4,3%.

Згідно зі статистикою НБУ, головним постачальником коштів в Україну залишаються гастарбайтери, що офіційно працюють за кордоном менше року, - $4,02 млрд, тоді як "постійні" трудові мігранти перерахували всього $1,89 млрд.

Основна сума переказів — $3,25 млрд — пройшла через кореспондентські рахунки банків. Другим по пріоритетності каналом стали міжнародні системи переказу грошей — $2,8 млрд (зростання на 31,9%). При цьому об'єм коштів, перевезених неофіційно, також збільшився — з $777 млн. до $963 млн. (+23,9%).

Основними країнами, звідки здійснюються перекази стали Росія (+ 22,8%, $1,99 млрд), США (+6%, $613 млн.), Німеччина (+10,8%, $423 млн.), Греція (+12,6%, $341,4 млн.), Кіпр (+36,8%, $331,1 млн.), Італія (+15,4%, $325,2 млн.). Впала притік з Великобританії (-2,3%,) до $248,2 млн.