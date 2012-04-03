Кіровоград потоне в чорнобривцях
09:44, 03 квітня 2012Суспільство
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У Кіровограді цієї весни в рамках Всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля» висадять понад 10 тисяч дерев і мільйон чорнобривців.
В Кіровограді висадять мільйон чорнобривців
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови обласної ради Олександр Шаталов.
За його словами, комунальні працівники висаджуватимуть квіти по всьому місту. Крім того, насіння безкоштовно пропонуватимуть жителям міста, щоб кожен зміг долучитися до акції.
Чорнобривці висіватимуть після того як в області завершиться місячник генерального прибирання. На упорядкування територій планується витратити 1,5 млн. грн. бюджетних та спонсорських коштів. До робіт з благоустрою залучать майже 4 тис. підприємств, установ та організацій. Планується навести порядок у парках, скверах, на спортивних, дитячих майданчиках та кладовищах.
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