Росія передала Польщі 6 томів матеріалів про жертв смоленської аварії

Як передає РІА «Новости», про це повідомила сьогодні офіційний представник наглядового відомства Марина Гриднєва.

Документи передані в рамках надання правової допомоги компетентним органам Республіки Польща в розслідуванні кримінальних справ, що проводиться ними.

"Передані матеріали включають копії протоколів пізнань загиблих польських громадян, копії протоколів допитів родичів і знайомих загиблих, копії актів передачі представникам Польщі останків загиблих, а також копії розписок про отримання речей, предметів, документів, цінностей, що належали загиблим особам", - повідомила М.Гриднєва.

Усього за період розслідування польській стороні передано 52 томи виконаних матеріалів у справах, пов'язаних з авіакатастрофою.

Міждержавний авіаційний комітет 12 січня 2011 року оприлюднив остаточний звіт про результати технічного розслідування, згідно з яким безпосередньою причиною катастрофи визнано рішення екіпажу не йти на запасний аеродром, а системними причинами - недоліки у забезпеченні польоту і підготовці екіпажу.

Довідка УНІАН. Літак польського Президента Леха Качиньського Ту-154 розбився неподалік від Смоленська вранці 10 квітня 2010 року. Під час посадки літак зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман. На борту було 96 осіб - 88 пасажирів і вісім членів екіпажу, всі загинули.

Спеціальна польська урядова комісія, що вивчала технічні причини падіння літака, влітку минулого року назвала головною причиною трагедії "помилки пілотів", зазначивши, що вплив на неї мали також дії російських диспетчерів.