Українці знову не можуть продати свої авто

Минулого тижня в Київському регіоні утворився дефіцит транзитних номерів в МРЕВ, що практично ускладнило можливість купити або продати автомобіль.

Як повідомляють «Коментарі», проблема торкнулася водіїв багатьох регіонів країни.

На даний момент транзитних номерів немає ні в одному столичному МРЕВ, а співробітники посилаються на Головне управління ДАІ в Києві, яке не видає номерні знаки.

«Там була затримка на заводі, зрозумійте, ми ж їх не робимо. Не встигають виробляти номера на всю Україну, у нас тільки один завод. Вже зустрічають машину з номерами, можу вас запевнити, сьогодні транзитні номери можуть отримати всі МРЕВ », - сказав під кінець минулого тижня співробітник Головного управління ДАІ в Києві.

До понеділка ситуація не змінилася, а тимчасові, транзитні номери не видавали і на вихідних.

Як відомо, тендер по виробництву транзитних номерних знаком, оголошеному МВС, виграло Казенне Науково-Виробниче Об'єднання «Форт» МВС України.

«Минулого тижня ми зробили позапланову відвантаження і сьогодні, на день раніше теж відвантажили, так що проблема знята», - сказав в понеділок комерційний директор НВО «Форт» Іван Слободянюк.

«Якщо в ланцюжку замовлення« пройшов збій », спочатку салони надають замовлення в МРЕВ, а останні - в міністерство, потім від них тільки приходить до нас, то виходить резонанс, оскільки номерів немає, а ми замовлення ще не отримали», - розповів Слободянюк.

Дефіцит тимчасових номерів в Україну - не нова проблема, схожа ситуація вже виникала в жовтні 2011 року, тоді отримати транзитні номерні знаки в МРЕВ теж виявилося проблемою. Як пояснили нам на заводі, тоді проблема виникла у зв'язку із закінченням угоди на виробництво: вийшла тимчасова «накладка», поки проходила тендерна процедура.