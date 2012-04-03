Сомалійські пірати відпустили судно з українцем на борту

За повідомленням Посольства України в Ісламській Республіці Іран, 2 квітня захоплене піратами судно Eglantine було звільнено з полону та наразі прямує до безпечного порту.

Як повідомив УНІАН речник МЗС України Олександр Дикусаров, за даними посольства, стан здоров’я українського моряка, який входить до складу екіпажу зазначеного судна, задовільний.

Справа перебуває на особливому контролі у Посольстві України в Ірані та Департаменті консульської служби.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня поблизу Мальдівських островів сомалійськими піратами було захоплено торговельне судно Eglantine (прапор Болівії), серед членів екіпажу є громадянин України.

На борту судна перебувають 23 члени екіпажу, з яких 11 - іранці, 10 - філіппінців, 1 - індієць та один громадянин України.