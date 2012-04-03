У Криму знайшли тіло дайвера, якого шукали тиждень
19:41, 03 квітня 2012Суспільство
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У Балаклавській бухті Севастополя водолази МНС виявили на дні моря і підняли з води тіло загиблого тиждень тому місцевого дайвера.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС у місті Севастополі, на пошуки людини були кинуті сили аварійно-рятувального загону УМНС.
Від місця події водолази обстежили в Балаклавській бухти близько 5 тис. кв. метрів.
Як повідомляв УНІАН, 26 березня в Балаклавській бухті Севастополя зник дайвер.
«Двоє севастопольців вирішили зайнятися підводним полюванням. У гідрокостюмах зі спорядженням вони опустилися на глибину 4-5 м і поплили за течією. Із дна піднявся мул, і друзі втратили один одного з виду. Коли один дайвер піднявся вгору з уловом, його товариша не було видно, підводний ліхтар не горів. Чоловік спробував самостійно знайти друга, але не зміг», - повідомили в УМНС.
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