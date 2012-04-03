У Криму знайшли тіло дайвера, якого шукали тиждень

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС у місті Севастополі, на пошуки людини були кинуті сили аварійно-рятувального загону УМНС.

Від місця події водолази обстежили в Балаклавській бухти близько 5 тис. кв. метрів.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня в Балаклавській бухті Севастополя зник дайвер.

«Двоє севастопольців вирішили зайнятися підводним полюванням. У гідрокостюмах зі спорядженням вони опустилися на глибину 4-5 м і поплили за течією. Із дна піднявся мул, і друзі втратили один одного з виду. Коли один дайвер піднявся вгору з уловом, його товариша не було видно, підводний ліхтар не горів. Чоловік спробував самостійно знайти друга, але не зміг», - повідомили в УМНС.